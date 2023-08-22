Россиянам посоветовали поставить цель для мотивации в спорте

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Перед тем как начать заниматься спортом, необходимо поставить себе цель. В этом вопросе может помочь ассоциативный ряд, сообщает News.ru со ссылкой на спортивного тренера и диетолога Марию Волынкину.

По ее словам, составление расписания тренировок, совместные упражнения с партнером, музыкальный плейлист не мотивируют заниматься спортом.

В качестве альтернативы она предложила составить восемь ног осьминога – восемь побед человека над собой. Можно выбрать самому, что является основным или важным.

"Здоровье, самореализация, уверенность в себе, хорошее настроение, заряд энергии на весь день, красивая фигура, возможность общения, экономия времени – все это человек может сделать, занимаясь спортом. Поэтому осьминог может работать как символ", – заключила диетолог.

Ранее Волынкина рекомендовала выполнять боковую планку, упражнение "вакуум" и скручивания для уменьшения талии. Во время боковой планки от 20 до 30 секунд можно усилить ее действие, если поднимать таз вверх и возвращать его в исходное положение.

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