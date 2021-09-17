В Москве выявлено 2 537 новых случаев COVID-19

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В столице за последние сутки выявили 2 537 новых случаев коронавируса. За это время госпитализировали 599 человек, на ИВЛ находятся 263 пациента. Об этом сообщает Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.

"В городе выздоровели еще 1 359 пациентов после прохождения лечения от коронавирусной инфекции. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 1 470 979", – говорится в сообщении.

Также за минувшие сутки в столице скончались 42 пациента с пневмонией и положительным результатом теста на коронавирус.

В Оперштабе напомнили, что для победы над пандемией необходимо пройти вакцинацию. Сделать прививку можно в одном из центров вакцинации на базе поликлиник или в точке работы выездных бригад в популярных общественных местах.

Всего за последние сутки в России подтвердили 19 905 новых случаев коронавируса. На Санкт-Петербург пришлось 1 738 случаев, на Московскую область – 837, на Свердловскую область – 504, на Воронежскую область – 483, на Самарскую область – 480.

С начала пандемии в России зарегистрировано 7 234 425 случаев коронавирусной инфекции.