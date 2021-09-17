Ученые предупредили россиян об угрозе нашествия американской тли

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России угрожает нашествие американской ясеневой тли, которая уже успела оккупировать всю Европу менее чем за 20 лет. Об этом сообщает сайт "Московский комсомолец" со ссылкой на данные Института экологии и эволюции имени Северцова РАН.

По итогам крупномасштабного исследования распространения вредителя было установлено, что за последние четыре года он повредил 30% всех ясеней на территории России.

Ученые предупреждают, что данный вид тли способен очень быстро размножаться. Мягкотелые насекомые питаются соком из стволов, веток и листьев растений, вызывая гибель последних. Это приводит к прекращению плодоношения, а иногда и к гибели всего растения от последствий заражения.

Отличить американскую тлю от других видов можно по белому пуху и серебристым крыльям, которые придают ей сероватый оттенок. В России этого вредителя впервые выявили в 2017 году, а ранее он уже успел захватить Испанию, Великобританию, Германию, Словению, Сербию, Румынию, Польшу, Болгарию, Украину и Армению.

Ранее сообщалось, что южные регионы России переживают нашествие гусениц. Больше всего от них пострадал Новороссийск. Похожая ситуация наблюдается и в Курской области.