Россельхознадзор обнаружил вирусы в нектаринах и персиках из Грузии

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В нектаринах и персиках из Грузии обнаружили возбудитель опасного карантинного заболевания бурой монилиозной гнили (Monilinia fructicola). По информации Россельхознадзора, вирус в грузинских товарах нашли впервые.

"В трех случаях симптомы поражения были выявлены в нектаринах, в одном – в персиках. Нотификации по всем фактам обнаружений были направлены в адрес Национального агентства продовольствия Грузии", – отметили в ведомстве.

Россельхознадзор попросил грузинских специалистов принять меры по недопущению в дальнейшем поставок в Россию зараженной продукции, а также проинформировать о результатах расследования причин случившегося.

Кроме того, в Грузии пообещали расширить программу государственного фитосанитарного мониторинга для полноценного охвата зон выращивания культур.

Ранее Россельхознадзор отменил запрет на поставки в РФ табачного сырья из Бразилии. Россия отказалась от поставок из-за обнаружения опасного вредителя – многоядной мухи-горбатки.