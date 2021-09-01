Треть деревьев в мире оказалась под угрозой исчезновения

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Треть деревьев в мире находится под угрозой исчезновения из-за человеческой деятельности. Это следует из пятилетнего исследования 58 497 видов деревьев, опубликованного на сайте BGCI (Международной организации по охране ботанических садов).
"Теперь мы знаем, что 30 процентов видов деревьев находятся под угрозой исчезновения, по меньшей мере 142 вида деревьев зарегистрированы как вымершие в дикой природе", – говорится в докладе.
В исследовании отмечаются самые опасные для деревьев виды деятельности человека – сельское хозяйство, вырубка лесов, животноводство. Кроме того, опасными факторами выступают пожары, распространение инвазивных вредителей и болезней, а также изменение климата, которое оказывает на деревья сильное воздействие.
Исследователи выделили места, где находится большое количество вымирающих деревьев, – это Малайзия, Индонезия, Бразилия, Китай, Колумбия и Венесуэла.
В организации надеются, что в будущем вырастут усилия по сохранению деревьев в мире. Около 64 процентов видов деревьев можно найти хотя бы в одной охраняемой зоне и около 30 процентов – в ботанических садах.
Ранее Владимир Путин призвал учитывать изменения в недрах Земли и вне ее для понимания происходящих на планете климатических процессов. Президент отметил, что для Земли были характерны глобальные катастрофы, приводившие к гибели почти всего живого.
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