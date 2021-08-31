Россияне рассказали, готовы ли они отказаться от пластиковой посуды

Фото: depositphotos/DLeonis

Отказаться от использования пластиковой посуды готовы 44% россиян. Об этом свидетельствуют результаты исследования сервиса SuperJob, передает РИА Новости.

Около 38% респондентов заявили, что скорее готовы отказаться от такой посуды.

"По их мнению, одноразовая посуда и упаковка из пластика – настоящая беда планеты, приближающая глобальную экологическую катастрофу", – говорится в сообщении.

Не готовы отказаться от использования такой посуды 4% принявших участие в исследовании россиян, еще 14% заявили, что скорее не готовы.

"Они объясняют свою позицию удобством одноразовой посуды в некоторых ситуациях, а также напоминают о возможности замены неперерабатываемого пластика на перерабатываемый", – говорится в исследовании.

При этом число тех, кто выражает однозначную готовность обойтись без пластиковых стаканов, тарелок и приборов, продолжает расти, отмечают аналитики.

Ранее Минприроды России представило список из 28 видов товаров и упаковки, рекомендованных к запрету в стране. В перечень вошли ватные палочки, пластиковые трубочки, крышки от стаканов, непрозрачные и цветные бутылки из ПЭТ, тарелки, стаканы и другое.

Также в списке оказалось несколько видов пакетов, среди которых саше-пакет, дойпак, флоупак, в форме кувшина, сумка-сетка для овощей и фруктов.