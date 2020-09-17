В приемной начальника ЦСП Кравцова опровергли сообщения о задержании

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Информация о проведении обысков в Центре спортивной подготовки сборных команд России министерства спорта РФ и задержании начальника ЦСП Александра Кравцова не соответствует действительности. Об этом РИА Новости сказали в приемной Кравцова.

Отмечается, что организация сейчас продолжает работу в обычном режиме. "Это ложная информация, мы работаем в штатном режиме", – прокомментировали в приемной сведения о предполагаемом задержании.

До этого член столичной Общественной наблюдательной комиссии Ева Меркачева заявила, что директор ЦСП был задержан в рамках расследования уголовного дела о растрате в особо крупном размере.

"Сейчас идет совещание", – добавили в приемной начальника организации.

Ранее говорилось, что задержанный замминистра энергетики Анатолий Тихонов не признает вину. Его задержали во вторник, 8 сентября, по подозрению в мошенничестве.

