Льготные авиабилеты в России предложили продавать через интернет

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Общероссийское объединение пассажиров обратилось к премьер-министру РФ Михаилу Мишустину с предложением открыть продажу льготных авиабилетов через интернет, сообщает газета "Известия".

Идентифицировать пассажиров, имеющих право на льготные перелеты, предлагается через портал госуслуг. В организации обратили внимание, что сейчас для покупки такого билета гражданам приходится добираться до касс из своих населенных пунктов и выстаивать в очередях до 20 часов.

"Данный процесс расходования бюджетных средств стоит оптимизировать для комфорта жителей", – отметили авторы инициативы.

В Минтрансе сообщили, что прорабатывают вопрос подтверждения пассажира ко льготной категории через Единую государственную информационную систему социального обеспечения (ЕГИССО).

Сегодня в рамках пилотного проекта с помощью такой системы можно купить железнодорожные билеты. После завершения пилота ведомство рассмотрит вопрос применения этого метода на другие виды транспорта.

По мнению экспертов, поскольку спрос на льготные авиабилеты стабильно высок, правительству придется увеличить объемы субсидирования этой программы.

Ранее британские эксперты рассказали, останется ли возможность дешево летать на курорты после пандемии.

Один из специалистов считает, что пандемия разделила людей на две группы, уточнив, что одни могут тратить на поездки деньги, а другие вынуждены стать онлайн-путешественниками.

По его мнению, ко второй группе относятся и бизнесмены, которые во время ограничений проводили деловые встречи онлайн.

