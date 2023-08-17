Сотрудники системообразующих предприятий ОПК получат льготы при аренде жилья

Фото: ТАСС/пресс-служба Минобороны РФ/Вадим Савицкий

Сотрудники системообразующих предприятий оборонного комплекса РФ с 2024 года смогут получить арендное жилье на льготных условиях. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Михаила Мишустина.

17 августа премьер-министр посетил АО "Ракетно-космический центр "Прогресс". В ходе визита он поговорил с работниками, которые попросили включить их центр в список предприятий ОПК, обеспечиваемых льготным жильем. Мишустин заявил, что даст соответствующее распоряжение.

"В принципе со следующего года мы будем обеспечивать арендным жильем большое количество системообразующих предприятий нашего ОПК. И уверен, что ваше предприятие должно туда войти", – поделился глава кабмина.

Ранее Владимир Путин создал в России звание "Заслуженный работник оборонно-промышленного комплекса". Указом также отдается правительству поручение обеспечить финансирование расходов, связанных с исполнением документа.