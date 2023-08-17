Экономист предупредил об опасности кредитной амнистии для семей с детьми

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При введении в РФ кредитной амнистии для семей с детьми люди могут начать набирать кредиты ради нее. Об этом сообщает "Радио 1" со ссылкой на директора социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве РФ Алексея Зубец​а.

"Банки будут закладывать в кредиты для всех людей более высокий уровень невозврата, это будет приводить к тому, что семьям с детьми кредиты выдавать не будут. Общая стоимость кредита будет расти, потому что банки будут размазывать потенциальный ущерб от группы заёмщиков с детьми на всех остальных", – отметил он.

Эксперт подчеркнул, что в настоящее время экономическая обстановка в России является устойчивой. По словам собеседника издания, доходы населения растут. В частности, он не увидел оснований вводить кредитную амнистию для людей с детьми.

В свою очередь, член Совета по правам человека при президенте РФ Кирилл Кабанов заявил, что такая инициатива окажется правильной, однако для нее необходимы доработки. Он объяснил, что люди могут начать специально формировать условия для получения невозвратных кредитов.

"Например, отец был единственным кормильцем. Он лишается работы. Но у семьи есть кредит. В этой ситуации понятно, что многодетные с кредитом даже квартиру не смогут заложить. Вот в этой ситуации такое решение нужно", – передает слова Кабанова телеканал "360".

Он также указал, что в такие критерии не вписывается асоциальная семья с кредитами, которая отказывается их возвращать.

Ранее первый зампред комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова предложила ввести в России кредитную амнистию для семей с детьми. Парламентарий привела данные ЦБ РФ, по которым к 1 мая этого года задолженность россиян перед банками достигла 30,22 триллиона рублей, при этом уровень закредитованности по сравнению с началом года увеличился с 35 до 41%.

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