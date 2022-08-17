Психолог назвала пять эффективных способов все успевать

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Кандидат психологических наук, психолог Елена Ярикова назвала пять принципов, соблюдение которых поможет лучше распоряжаться временем. Об этом она рассказала в беседе с "Лентой.ру".

Специалист посоветовала расставить приоритеты, чтобы избавиться от тянущихся за человеком нерешенных задач. Ярикова предложила ранжировать дела по степени важности и очередности.

Важным аспектом планирования является правильная оценка времени, необходимого на выполнение той или иной задачи.

"Мы планируем встречу через час, не учитывая, что только дорога займет час, а еще нужно заложить время на то, чтобы выйти из дома, дойти до метро или машины (плюс переходы или пробки соответственно)", – привела пример психолог.

Наиболее сложные дела Ярикова рекомендовала не оставлять на потом. Их лучше выполнять первыми, чтобы потом не было соблазна "сэкономить" усилия. Вместе с тем психолог попросила не пытаться решить все дела как можно скорее и тем более жертвовать отдыхом и выходными. Из-за выгорания существует вероятность снижения продуктивности в будущем.

Во время отдыха кандидат психологических наук посоветовала отказаться от бездумной траты времени в социальных сетях. Время, которое уходит на этот процесс, лучше потратить на решение накопившихся проблем и задач.

Ранее кандидат психологических наук Елена Мильто рассказала, как выйти из отпуска без стресса. Психолог посоветовала взять отдых после максимальной нагрузки и отказаться от него при спокойном и размеренном ритме.