Врач назвала норму употребления воды в день

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Максимальная норма потребления воды в день составляет 30 миллилитров на килограмм массы человека, заявила врач-терапевт Надежда Чернышова.
Таким образом, если вес человека составляет 70 килограммов, его ежедневная норма составляет 2,1 литра, причем в этот лимит также входит жидкость в составе различных продуктов – супов, компота, чая и других, сообщает "Вечерняя Москва".
Также Чернышова опровергла распространенное мнение, что вода может спровоцировать отеки.
"Вода в адекватном количестве не приведет к отекам – это касается только людей с почечной недостаточностью, так как почки плохо работают и не успевают переработать объем. Здоровому человеку нужно пить воду, чтобы не было отеков", – пояснила Чернышова.
По словам врача, отеки могут образоваться лишь вследствие употребления слишком большого количества жидкости. Чернышова пояснила, что переизбыток воды в организме опасен, поскольку он влечет нарушение концентрации солей в крови, что может вызвать различные тяжелые расстройства и даже остановку сердца.
Ранее диетолог Майкл Мосли назвал лучшие напитки для людей, которые хотят сбросить вес. По его словам, обязательно нужно пить воду для предотвращения обезвоживания организма во время физических упражнений. Мосли посоветовал употреблять больше жидкости тем, кто ведет активный образ жизни, чтобы поддерживать оптимальный водно-солевой баланс.
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