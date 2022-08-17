В метро Санкт-Петербурга задержали пьяного мужчину в ластах

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Пьяного мужчину в ластах задержали в метро Санкт-Петербурга, как сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ГУП "Петербургский метрополитен".

"Мужчину в ластах в состоянии алкогольного опьянения задержали четыре дня назад на станции метро "Парнас". Он был передан полиции", – рассказала собеседница информагентства.

Поводом для задержания мужчины стало нарушение правил подземки, а именно части о том, что запрещено спускаться в метро в состоянии алкогольного опьянения, а также без обуви.

В августе суд Москвы приговорил мужчин, напавших на полицейских на станции "Тульская" столичного метро, к отбыванию наказания в колонии. Максимальное наказание составило 3 года и 6 месяцев лишения свободы.