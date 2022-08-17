Ученые доказали, что депрессия не связана с обменом гормона счастья

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Исследования доказали, что депрессия не связана с нарушением обмена серотонина в организме. Специалисты поставили под сомнение полезность антидепрессантов, сообщает сайт "Комсомольской правды".

Результаты исследования опубликованы в журнале Molecular Psychiatry. Там говорится, что депрессия – одно из самых древних расстройств настроения. Согласно теории, одной из ее причин считается нарушение обмена гормона счастья, что приводит к невозможности человеком испытывать радость.

Исследователи провели два метаанализа, в которых подробно рассматривалась выработка серотонина. Исследования не нашли никаких доказательств связи уровня серотонина с депрессией или взаимодействия между генотипом, стрессом и депрессией.

Ученые пришли к выводу, что нет научных подтверждений гипотезы о том, что депрессия вызвана снижением активности выработки серотонина или его концентрации в организме. Более того, отдельные данные говорят о том, что длительное применение антидепрессантов снижает концентрацию серотонина.

Ранее психолог-консультант Вероника Тюрина перечислила признаки распада личности. По ее словам, признаками такого расстройства могут быть безразличие к внешнему виду, инфантилизм и эгоцентризм.

Эксперт добавила, что при распаде личности люди также перестают обращать внимание на проблемы окружающих, заботясь лишь о собственных потребностях. Кроме того, они могут отказываться решать какие-либо вопросы самостоятельно, ожидая вмешательства других людей. По словам Тюриной, человек начинает терять интерес к окружающему миру и замыкается в себе.