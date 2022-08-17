Ученые доказали, что депрессия не связана с обменом гормона счастья

Фото: depositphoos/Wavebreakmedia
Исследования доказали, что депрессия не связана с нарушением обмена серотонина в организме. Специалисты поставили под сомнение полезность антидепрессантов, сообщает сайт "Комсомольской правды".
Результаты исследования опубликованы в журнале Molecular Psychiatry. Там говорится, что депрессия – одно из самых древних расстройств настроения. Согласно теории, одной из ее причин считается нарушение обмена гормона счастья, что приводит к невозможности человеком испытывать радость.
Исследователи провели два метаанализа, в которых подробно рассматривалась выработка серотонина. Исследования не нашли никаких доказательств связи уровня серотонина с депрессией или взаимодействия между генотипом, стрессом и депрессией.
Ученые пришли к выводу, что нет научных подтверждений гипотезы о том, что депрессия вызвана снижением активности выработки серотонина или его концентрации в организме. Более того, отдельные данные говорят о том, что длительное применение антидепрессантов снижает концентрацию серотонина.
Ранее психолог-консультант Вероника Тюрина перечислила признаки распада личности. По ее словам, признаками такого расстройства могут быть безразличие к внешнему виду, инфантилизм и эгоцентризм.
Эксперт добавила, что при распаде личности люди также перестают обращать внимание на проблемы окружающих, заботясь лишь о собственных потребностях. Кроме того, они могут отказываться решать какие-либо вопросы самостоятельно, ожидая вмешательства других людей. По словам Тюриной, человек начинает терять интерес к окружающему миру и замыкается в себе.
"Доктор 24": депрессия из-за социальных сетей
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 125124, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.
Следите за новостями: