Россиянам разрешили в день рождения уходить с работы раньше

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Верховный суд РФ разрешил россиянам в день рождения уходить с работы пораньше. Данное условие возможно, если в компании поддерживают такую традицию, передает РИА Новости.
Суд к данному решению пришел, когда рассмотрел кассационную жалобу бывшей сотрудницы компании "Волгофарм". По словам женщины, на предприятии именинников всегда отпускали раньше, поэтому в свой день рождения она так и поступила. Кроме того, перед уходом с работы она предварительно поставила в известность непосредственного руководителя.
При этом данная традиция, как выяснилась, не была закреплена в правилах внутреннего распорядка организации, поэтому через месяц работодатель провел проверку и уволил сотрудницу за прогул. В дальнейшем девушка решила обратиться в суд.
Ранее в Минтруде разъяснили порядок перевода россиян на "удаленку". Также уточняется, что из-за COVID-19 работник и работодатель могут обменяться электронными образцами документов, но впоследствии оформить их в установленном порядке.
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