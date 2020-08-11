В Минтруде разъяснили порядок перевода россиян на "удаленку"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Работодатели могут перевести сотрудников на удаленную работу, даже если это не предусмотрено трудовым договором, сообщает РИА Новости.
Как объяснили в Минтруде, работодатели могут организовать применение гибких режимов работы для сотрудников, чтобы остановить распространение новой коронавирусной инфекции.
При этом работодатель должен издать приказ, где будут отражены условия работы: время начала и окончания, продолжительность рабочего дня и другие условия, если это необходимо.
Также уточняется, что из-за COVID-19 работник и работодатель могут обменяться электронными образцами документов, но впоследствии оформить их в установленном порядке.
Зарплата при удаленной занятости при сохранении должностных обязанностей, которые возложены на сотрудника, остается без изменений, уточнили в министерстве.
Ранее Госдума приняла в первом чтении законопроект о регулировании удаленной работы. В документе уточняются спорные моменты. Например, кто должен оплачивать дополнительные расходы – на связь и электричество.
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