В Минтруде разъяснили порядок перевода россиян на "удаленку"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Работодатели могут перевести сотрудников на удаленную работу, даже если это не предусмотрено трудовым договором, сообщает РИА Новости.

Как объяснили в Минтруде, работодатели могут организовать применение гибких режимов работы для сотрудников, чтобы остановить распространение новой коронавирусной инфекции.

При этом работодатель должен издать приказ, где будут отражены условия работы: время начала и окончания, продолжительность рабочего дня и другие условия, если это необходимо.

Также уточняется, что из-за COVID-19 работник и работодатель могут обменяться электронными образцами документов, но впоследствии оформить их в установленном порядке.

Зарплата при удаленной занятости при сохранении должностных обязанностей, которые возложены на сотрудника, остается без изменений, уточнили в министерстве.

Ранее Госдума приняла в первом чтении законопроект о регулировании удаленной работы. В документе уточняются спорные моменты. Например, кто должен оплачивать дополнительные расходы – на связь и электричество.