Москвичка обнаружила в пироге с капустой тараканов

Продукт женщина купила в сетевом магазине "Скалка" на Верхней Масловке. Заказчица после вскрытия упаковки обнаружила в пироге тараканов.
После инцидента девушка обратилась с жалобой к администрации заведения, но, по ее словам, там ее назвали лгуньей. Сотрудник call-центра службы доставки компании подтвердил Москве 24, что заведение действительно получило жалобу от клиентки.
"Клиентка уже связалась с нами, ей перезвонят", – отметили в компании. Телефон администрации или пиар-службы при этом предоставить отказались.
В конце прошлого года жительница Подмосковья обнаружила в мясе напоминающие металлические штифты предметы. Тогда девушка призналась, что успела вовремя заметить странные предметы в продукте.
В июне того же года москвич едва не проглотил кусок стекла, обнаруженный в еде. Мужчина рассказал, что стекло было в тефтелях, поданных на обед. К счастью, он сразу выплюнул осколок и не поранился.
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