Пассажир на борту самолета обнаружил в еде стекло

Москвич едва не проглотил кусок стекла на борту воздушного судна авиакомпании Ellinair. Инцидент произошел во время полета из российской столицы в Грецию, сообщает телеканал Москва 24.

Мужчина рассказал, что стекло было в тефтелях, поданных на обед. К счастью, он сразу выплюнул осколок и не поранился.

Пассажир обратился к стюардессе и выяснил, кто поставлял питание на борт. Москвич намерен обратиться в Роспотребнадзор с жалобой на поставщика. Он отмечает, что в случае, если бы осколок был проглочен, последствия могли быть очень серьезными – на борту лайнера нет возможности оказать экстренную медицинскую помощь в подобных случаях.

