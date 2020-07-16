Роскачество проверило на безопасность овсяное печенье

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Специалисты Роскачества проверили овсяное печенье 18 торговых марок по цене от пяти до 31 рубля за сто граммов, говорится в сообщении организации.

Отмечается, что образцы исследовали по 457 показателям качества и безопасности, в том числе на 400 разновидностей пестицидов. Как оказалось, вся прошедшая проверку продукция признана безопасной.

"Согласно результатам испытаний, вся продукция оказалась безопасной, а вкус и запах печенья превзошли требования ГОСТа и дотянулись до опережающего стандарта Роскачества", – говорится в сообщении.

Уточняется, что специалисты не обнаружили в печенье тяжелых металлов, микотоксинов, микробиологических нарушений, пестицидов, искусственных добавок и красителей. Во всех образцах присутствовала овсяная мука.

Ранее специалисты Роскачества проверили творожную массу с изюмом у нескольких производителей и в отдельных случаях обнаружили в упаковках бактерии кишечной палочки. Еще один образец показал повышенное наличие свинца. Также в двух образцах эксперты нашли следы антибиотиков – клоксациллина и линкомицина.