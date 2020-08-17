Кратковременный дождь и до плюс 23 ожидается в столице в понедельник

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
В понедельник, 17 августа, в столице ожидается кратковременный дождь и до плюс 23 градусов тепла, сообщил сотрудник центра погоды "Фобос" Александр Синенков.
"Мы ожидаем сегодня переменную облачность, во второй половине дня местами, преимущественно на юге, юго-западе области возможен кратковременный дождь. Плюс 21 – плюс 23 градуса в Москве, по области – от 19 до 24 градусов", – рассказал Синенков РИА Новости.
Он также отметил, что в городе ожидается северо-западный ветер, его скорость составит 4–9 метров в секунду. Атмосферное давление немного повысится и составит 745 миллиметров ртутного столба.
Ранее главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова рассказала о грядущем потеплении в столице. По ее словам, с понедельника погоду в регионе будет определять теплая воздушная масса. Во вторник и среду ночью – 15–17 градусов, днем температура поднимется выше 25 градусов. Будет сухо и солнечно, без осадков.
Позднякова уточнила, что в конце рабочей недели атмосферное давление немного понизится, но существенных перемен в погоде не прогнозируется.
В Москву возвращается тепло
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: