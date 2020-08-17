Кратковременный дождь и до плюс 23 ожидается в столице в понедельник

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В понедельник, 17 августа, в столице ожидается кратковременный дождь и до плюс 23 градусов тепла, сообщил сотрудник центра погоды "Фобос" Александр Синенков.

"Мы ожидаем сегодня переменную облачность, во второй половине дня местами, преимущественно на юге, юго-западе области возможен кратковременный дождь. Плюс 21 – плюс 23 градуса в Москве, по области – от 19 до 24 градусов", – рассказал Синенков РИА Новости.

Он также отметил, что в городе ожидается северо-западный ветер, его скорость составит 4–9 метров в секунду. Атмосферное давление немного повысится и составит 745 миллиметров ртутного столба.

Ранее главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова рассказала о грядущем потеплении в столице. По ее словам, с понедельника погоду в регионе будет определять теплая воздушная масса. Во вторник и среду ночью – 15–17 градусов, днем температура поднимется выше 25 градусов. Будет сухо и солнечно, без осадков.

Позднякова уточнила, что в конце рабочей недели атмосферное давление немного понизится, но существенных перемен в погоде не прогнозируется.