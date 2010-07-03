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20:56

30-градусная жара придет в столицу на следующей неделе

общество погода

20:56

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Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

К середине следующей недели в столичном регионе потеплеет до +30 градусов. Установится сухая и солнечная погода, сообщили в центре погоды "Фобос".

"Ночная температура к середине недели повысится с 10-15 градусов тепла до +13... +18 градусов, а днем потеплеет с 21-26 градусов до +25... +30 градусов к среде", – говорится в сообщении.

В четверг придет холодный атмосферный фронт, сопровождаемый скоротечным грозовым дождем. Температура понизится на несколько градусов.

Однако уже в пятницу обойдется без существенных осадков, температурный фон будет от 19 до 24 градусов тепла.

Дождливые выходные ожидают москвичей


Ранее сообщалось, что в Москве за вечер субботы и утро воскресенья может выпасть более трети от августовской нормы осадков. За 21 час ожидается порядка 28 миллиметров осадков.

Несмотря на прохладное лето ранний листопад в Москве не прогнозируют. Хотя некоторые деревья уже пожелтели, синоптики считают, что в этом нет ничего необычного.

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