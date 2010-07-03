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18:38

Жителей Сочи могут эвакуировать из-за сильнейших ливней

происшествия погода

18:38

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Фото: соцсети

Жителей Сочи предупредили о возможной эвакуации из-за смерчей

С улиц Сочи откачивают воду после сильного дождя. Вода опасно поднялась в четырех реках, сообщает РИА Новости со ссылкой на ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Залповый ливень пошел в центре Сочи в субботу утром, продолжился он в Адлерском районе. В течение дня дождь идет и в разных районах курорта. По данным властей, обошлось без происшествий.

В МЧС уточняют, что воду откачивают из низменных участков улиц Азовская, Несербская и участка автодороги в селе Веселое. Мониторинговые группы следят за обстановкой.

Уровень воды поднялся в реках Западный Дагомыс, Херота, Псоу, Хоста. Пока реки не вышли из берегов, подтопленных домовладений также нет.

С пятницы на курорте действует штормовое предупреждение, сохраняется угроза формирования смерчей над морем. Основной удар стихии придется на Лазаревский район.

Власти не исключают эвакуацию жителей. Вблизи рек свернули все палаточные лагеря.

Ранее сообщалось, что в Москве за вечер субботы и утро воскресенья может выпасть более трети от августовской нормы осадков. За 21 час ожидается порядка 28 миллиметров осадков.

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