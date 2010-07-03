Синоптики рассказали москвичам о погоде на субботу

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Пасмурная и дождливая погода ждет сегодня жителей московского региона. Об этом информирует сайт Гидрометцентра России.

Днем в Москве ожидается до 19 градусов тепла. Местами дождь и гроза. В ночные часы температура опустится до 13 градусов.

Скорость ветра не превысит 10 метров в секунду. Атмосферное давление составит 748 миллиметров ртутного столба.

Гидрометцентр России напоминает, что желтый уровень опасности будет действовать в столичном регионе до 21:00.

Ранее в городской администрации Сочи подготовились к возможной эвакуации жителей. В городе ожидают приход ливней и смерчей.