В Сочи подготовились к эвакуации из-за ливней

16 августа, 22:56
16 августа, 22:56
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Фото: ТАСС/Александр Колбасов
Власти Сочи подготовились эвакуировать жителей из-за возможных ливней и смерчей, сообщили в городской администрации.
"Подготовлены все силы и средства для эвакуации жителей. Основной удар стихии, по прогнозам, примет на себя Лазаревский район", — цитирует сообщение сочинской мэрии РИА Новости. В связи с опасностью резкого ухудшения погоды глава города Анатолий Пахомов потребовал свернуть все палаточные лагеря у рек.
16 августа в Сочи объявили штормовое предупреждение, которое продлится до понедельника. Синоптики прогнозируют ливни, град и смерчи над морем. По словам специалистов, в реках возможен стремительный подъем уровня воды.
Глава Сочи попросил федеральных дорожников организовать ночные дежурства на трассах. За обстановкой также будут наблюдать экипажи ДПС. Местным жителям посоветовали соблюдать осторожность: не оставлять машины под деревьями или шаткими конструкциями и пока воздержаться от отдыха у воды или в горах.
В конце июля в Краснодаре затопило десятки улиц. Тогда осадки серьезно затруднили движение трамваев. Произошло подтопление десяти низменных участков дороги и 19 участков придворовых территорий. Уровень воды повысился до 10– 20 сантиметров, уточнили в МЧС. Последствия ливней ликвидировали 23 единицы водооткачивающей техники.
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