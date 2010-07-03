В Сочи подготовились к эвакуации из-за ливней

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Власти Сочи подготовились эвакуировать жителей из-за возможных ливней и смерчей, сообщили в городской администрации.

"Подготовлены все силы и средства для эвакуации жителей. Основной удар стихии, по прогнозам, примет на себя Лазаревский район", — цитирует сообщение сочинской мэрии РИА Новости. В связи с опасностью резкого ухудшения погоды глава города Анатолий Пахомов потребовал свернуть все палаточные лагеря у рек.

16 августа в Сочи объявили штормовое предупреждение, которое продлится до понедельника. Синоптики прогнозируют ливни, град и смерчи над морем. По словам специалистов, в реках возможен стремительный подъем уровня воды.

Глава Сочи попросил федеральных дорожников организовать ночные дежурства на трассах. За обстановкой также будут наблюдать экипажи ДПС. Местным жителям посоветовали соблюдать осторожность: не оставлять машины под деревьями или шаткими конструкциями и пока воздержаться от отдыха у воды или в горах.

В конце июля в Краснодаре затопило десятки улиц. Тогда осадки серьезно затруднили движение трамваев. Произошло подтопление десяти низменных участков дороги и 19 участков придворовых территорий. Уровень воды повысился до 10– 20 сантиметров, уточнили в МЧС. Последствия ливней ликвидировали 23 единицы водооткачивающей техники.