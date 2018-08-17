МЧС предупредило москвичей о тумане в ночь на 18 августа

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Яроцкий

В ночь с 17 на 18 августа в столице ожидается туман, заявили в Главном управлении МЧС по столице.

"По прогнозу синоптиков Росгидромет ночью 18 августа в Москве температура воздуха составит от 9 до 11 градусов, в центре 14 –16 градусов. При этом ожидаются неблагоприятные природные явления, в связи с повышенной туманностью в некоторых районах города", – говорится в предупреждении.

Ранее синоптики объявили желтый уровень опасности в столичном регионе 17 и 18 августа из-за тумана и высокого риска возникновения пожаров.

Также отмечается, что на следующей неделе в столицу вновь вернутся дожди. Днем температура воздуха будет держаться на отметке 23 – 25 градусов, ночью – от 10 до 12 градусов.