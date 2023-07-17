17 июля, 11:40Общество
Врач рассказал, кому стоит проверить сахар в крови
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Людям старше 40 лет, а также тем, у кого есть избыточная масса тела или симптомы диабета, рекомендуется сдать анализ на уровень сахара в крови. Об этом Москве 24 рассказал врач-терапевт, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин.
"Если человек жалуется на жажду, ему постоянно хочется пить, он часто ходит в туалет – это повод сдать анализ на сахар в крови, потому что так может проявляться сахарный диабет", – предупредил эксперт.
Также сахар в крови рекомендуется проверить людям с избыточной массой тела. "У таких людей часто встречается нарушение толерантности к глюкозе", – объясняет специалист.
Кроме того, за этим показателем необходимо следить беременным женщинам, поскольку у них тоже может повышаться уровень сахара в крови. Существует даже такое понятие, как диабет беременных, отметил врач.
"Люди, которые уже имеют сахарный диабет, тоже обязательно сдают этот анализ, чтобы контролировать, правильно они лечатся или нет", – заключил Кондрахин.
Ранее были названы категории граждан, которым рекомендуется проверить холестерин в крови. В частности, контролировать этот показатель следует гипертоникам, а также перенесшим инфаркт или инсульт людям. Следить за холестерином стоит и тем, у кого в роду имеется история вышеперечисленных проблем со здоровьем.
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