12:18Общество
Врач рассказала, можно ли есть дыню в июле
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Дыню можно есть в июле, но лучше покупать ее только в надежных местах, чтобы быть уверенным в качестве продукта. Об этом Москве 24 рассказала врач-диетолог Елена Соломатина.
Обычно сезон арбузов и дынь начинается в августе. Но на прилавках магазинов и на развалах бахчевые можно встретить уже в июле. Тем, кто хочет полакомиться летним десертом, стоит быть особенно внимательными при его выборе, чтобы получить только пользу.
Дыни бывают импортные и выращенные в РФ. Те, что везут издалека, срывают не совсем дозрелыми, из-за чего они содержат меньше витаминов и микроэлементов. "Это не значит, что ими можно отравиться, нет. Просто в них меньше полезных веществ", – объясняет Соломатина.
Что касается российских дынь, то их сезон пока не начался. "Если дыня из России, то в настоящий момент еще не сезон. Риски уже больше, что ее могли подкормить нитратами, чтобы она выросла сейчас, а не в августе. Но если дыню продают в проверенной точке, то, скорее всего, там вся партия прошла контроль. На нитраты как минимум. Тогда рисков меньше", – говорит эксперт.
Ранее россиян призвали не употреблять в пищу корки и белую часть мякоти арбуза. По словам врача-токсиколога, доктора медицинских наук Михаила Кутушова, там присутствует самая большая концентрация химикатов, применяемых на полях. В частности, речь идет про пестициды и гербициды. Лакомиться можно только красной мякотью, напомнил эксперт.
Читайте также