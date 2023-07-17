Врач рассказала, можно ли есть дыню в июле

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Дыню можно есть в июле, но лучше покупать ее только в надежных местах, чтобы быть уверенным в качестве продукта. Об этом Москве 24 рассказала врач-диетолог Елена Соломатина.

Обычно сезон арбузов и дынь начинается в августе. Но на прилавках магазинов и на развалах бахчевые можно встретить уже в июле. Тем, кто хочет полакомиться летним десертом, стоит быть особенно внимательными при его выборе, чтобы получить только пользу.





Елена Соломатина врач-диетолог В июле больше рисков нарваться на некачественную дыню. Но это не значит, что ее нельзя покупать. Если это нормальная торговая точка, где все проверяется и имеются документы, то дыню можно есть изредка.

Дыни бывают импортные и выращенные в РФ. Те, что везут издалека, срывают не совсем дозрелыми, из-за чего они содержат меньше витаминов и микроэлементов. "Это не значит, что ими можно отравиться, нет. Просто в них меньше полезных веществ", – объясняет Соломатина.

Что касается российских дынь, то их сезон пока не начался. "Если дыня из России, то в настоящий момент еще не сезон. Риски уже больше, что ее могли подкормить нитратами, чтобы она выросла сейчас, а не в августе. Но если дыню продают в проверенной точке, то, скорее всего, там вся партия прошла контроль. На нитраты как минимум. Тогда рисков меньше", – говорит эксперт.





Елена Соломатина врач-диетолог Если мы покупаем дыню непонятно где, то рисков больше. Иногда бахчевые продают прямо из багажника. Неясно, как их выращивали, что туда добавляли, поэтому такой товар брать не стоит.

Ранее россиян призвали не употреблять в пищу корки и белую часть мякоти арбуза. По словам врача-токсиколога, доктора медицинских наук Михаила Кутушова, там присутствует самая большая концентрация химикатов, применяемых на полях. В частности, речь идет про пестициды и гербициды. Лакомиться можно только красной мякотью, напомнил эксперт.

