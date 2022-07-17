В России за сутки госпитализировали 705 человек с коронавирусом

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

В России за последние сутки госпитализировали 705 человек с коронавирусной инфекцией. Это на 46,3% меньше, чем днем ранее, сообщает Оперштаб по ситуации с COVID-19.

Всего выявлено 4 664 новых случая коронавируса. Лидирует по этому показателю Москва – 918 случаев, Санкт-Петербург – 435, Московская область – 402.

От последствий инфекционного заболевания скончались 46 человек. После прохождения лечения выздоровели 2 483 пациента.

С начала пандемии в России зафиксировали 18 490 296 случаев COVID-19. Успешно перенесли болезнь 17 908 809 человек.

Ранее иммунолог Николай Крючков спрогнозировал новую волну коронавируса осенью. По его словам, она будет составлять примерно 30% от предыдущей, вызванной штаммом "Омикрон". Он отметил, что уже сейчас ситуация с распространением COVID-19 обострилась.

