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Общество

14:17

Жителей столицы предупредили о тумане

общество погода

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Гидрометцентр выпустил предупреждение об опасности на дорогах Москвы и Московской области из-за тумана.

"Степень интенсивности опасных явлений: желтый – погода потенциально опасна", – объявили синоптики.

Предупреждение вступает в силу с 22:00 пятницы, 17 июля, и сохранится до 6:00 следующего дня в Москве и до 8:00 – в Подмосковье.

Синоптики прогнозируют 17 июля небольшие кратковременные дожди. Температура воздуха в Москве составит от 19 до 21 градуса тепла.

Ранее метеорологи сообщили, что первая половина лета в Москве стала самой дождливой с 1894 года. За 1,5 месяца столица уже выполнила (103%) сезонную норму по осадкам. Их в столице уже суммарно выпало 252,7 миллиметра.

Первая половина лета в Москве стала самой дождливой за 126 лет

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