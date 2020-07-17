Жители столицы пожаловались на назойливые звонки из магазинов и банков

Москвичи пожаловались на назойливые звонки из банков и магазинов

Жители Москвы начали жаловаться, что им звонят из компаний, в которые они ранее не обращались. Поступают звонки от представителей организаций, так как телефоны горожан попали в базы контактов для холодных звонков, передает телеканал Москва 24.

Эксперты рассказывают, что оказаться в подобной базе телефон мог, если человек оставил его в какой-либо организации, а та решила его продать другой фирме с аналогичной деятельностью.

Специалисты советуют как можно реже оставлять свои данные, чтобы не столкнуться с телефонным спамом.

"В целом исключить попадание вашего телефона в базу какой-либо рассылки достаточно сложно, потому что телефоны приходится оставлять в достаточно большом количестве учреждений, организаций. Чаще всего, если это явное мошенничество, то вам будут звонить либо поздно вечером, либо рано утром, когда человек еще не проснулся или достаточно уставший, чтобы критическое мышление было ослаблено", – предупреждает директор по информационной безопасности компании – разработчика "МойОфис" Александр Буравцов.

По словам экспертов, не надо соглашаться ни на какие услуги, даже если они интересны. Например, лучше найти в Сети номер, с которого звонили, почитать отзывы. Затем можно принять решение и подтвердить, что предложенная услуга нужна.

Специалисты предупредили, что нельзя сообщать номера и ПИН-коды банковских карт, а также другие личные данные.

Ранее стали известны способы защиты мобильного банка на телефоне. Обезопасить деньги в приложении можно при помощи антивирусных программ, двухфакторной аутентификации.