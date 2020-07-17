Москва занимает 35-е место по количеству новых случаев коронавируса

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

В столице число новых случаев COVID-19 составляет 4,54 на 100 тысяч человек, свидетельствуют данные Росстата.



Таким образом, Москва занимает 35-е место среди российских регионов.

За последние сутки в России выявлено 6 406 новых случаев коронавируса в 83 регионах страны. В Москве подтверждены 575 новых случаев коронавируса, в Свердловской области – 301, в Ханты-Мансийском автономном округе – 249, в Санкт-Петербурге – 244, в Алтайском крае – 228.

Всего в РФ зарегистрировано 759 203 случая COVID-19.

Заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила, что в столице заготовлено более тонны плазмы для лечения COVID-19. Донорами, по словам представителя мэрии, стали 1 788 переболевших жителей города.

