Названы пять вакансий мечты этого лета для самых ленивых

Эксперты назвали пять вакансий мечты для ленивых этим летом, передает телеканал Москва 24.

Первая вакансия подойдет для тех, кто любит поваляться на кровати. Производитель матрасов готов платить двум сотрудникам, которые протестируют его товар и напишут отзывы. За 30 часов работы можно получить 10 тысяч долларов.

За тестирование бассейнов в шести лучших отелях США предлагают также 10 тысяч долларов. Столько же можно заработать за двухнедельное путешествие по Австралии. В обязанностях – посещать барбекю и пробовать различные виды ребрышек. Магазин элитных товаров в Лондоне предлагает кататься на роскошных яхтах и писать отзывы. За каждый обещают более тысячи долларов.

И еще одна необычная вакансия для ценителей пива. В задачи сотрудника входит посещение тематических мероприятий, дегустация и отслеживание современных трендов.

В марте текущего года австралийский миллионер Мэтью Лепри открыл вакансию личного помощника и путешественника, который будет ездить с ним по миру и помогать ему вести бизнес. Помощнику обещали платить по 52 тысячи долларов в год – больше 3 миллионов рублей в переводе на российскую валюту. Расходы за проживание миллионер брал на себя.

Также весной этого года на острове Шри-Ланка открыли вакансию палача. Президент страны Майтрипала Сирисена в 2018 году заявлял, что не намерен отменять смертную казнь как вид наказания. Зимой 2019 года правительство страны объявило о наборе палачей.

Среди 102 человек, которые откликнулись на эту вакансию, был один гражданин США. Его отклик был отклонен, поскольку иностранцы не имеют права выдвигать свою кандидатуру на эту должность, подчеркнули шри-ланкийские власти.

