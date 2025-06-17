Врач Лишин: прогулки на природе улучшают здоровье глаз

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Отдых на природе улучшает работу мозга и снимает напряжение с глаз. Об этом Москве 24 рассказал врач-терапевт Виктор Лишин.

Ранее почти 90% москвичей заявили, что им хочется быть на природе как можно чаще. При этом 36% респондентов ощущают в лесу прилив энергии, сообщила "Российская газета" со ссылкой на исследование одной из девелоперских компаний.

Лишин подчеркнул, что прогулки на природе восстанавливают нервную систему.

"Также свежий воздух помогает избежать кислородного голодания мозга и насыщает его. Благодаря этому орган лучше функционирует и хорошо отдыхает ночью. А это нормализует сон, состояние нервной системы и настроение", – объяснил специалист.





Виктор Лишин врач-терапевт Также нервная система реагирует на цветовой спектр, а на природе нас окружает зеленый, успокаивающий оттенок. Он вызывает чувство безопасности, поэтому и ассоциируется с умиротворением.

Зрительный аппарат тоже отдыхает во время прогулок по лесу: глаза смотрят вдаль, а не фокусируются на одной точке, как за тем же компьютером, отметил эксперт.

"В том числе из-за перенапряжения на работе глаза устают, краснеют. В них нарастает давление, что нередко приводит к головным болям", – добавил врач.

Однако он предупредил, что на природе нужно защищаться от клещей и пользоваться солнцезащитными средствами. Также важно сохранять бдительность аллергикам из-за растущих на природе деревьев и трав, заключил Лишин.

Ранее спортивный врач Валерий Васильев сообщил, что прогулка босиком закаливает тело и улучшает осанку. Неровные поверхности, в частности галька, массируют точки на стопе и стимулируют организм, что оказывает оздоровительный эффект.

