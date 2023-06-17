06:29Общество
Москвичам рассказали о погоде 17 июня
Фото: Москва 24/Никита Симонов
В субботу, 17 июня, в Москве и области ожидается переменная облачность без осадков. Об этом сообщает Гидрометцентр России.
По данным метеорологов, температура воздуха днем в столице будет в пределах от 27 до 29 градусов, в Подмосковье – от 25 до 30 градусов.
Северо-восточный ветер будет дуть со скоростью 5–10 метров в секунду. Атмосферное давление составит 748 миллиметров ртутного столба.
В столице из-за жары установлен оранжевый уровень погодной опасности.
На станциях и вокзалах Московской железной дороги в связи с установившейся жаркой погодой будет организована раздача питьевой воды.
Специалисты столичного комплекса городского хозяйства из-за жары начали проводить аэрацию в городе. Поливомоечная техника направляет струи воды вверх, таким образом, охлаждается не только дорожное полотно, но и воздух, который нагревается от асфальта.
Оранжевый уровень погодной опасности из-за жары объявили в столице
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