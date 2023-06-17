Участок между станциями "Чеховская" и "Серпуховская" закроют 17 и 18 июня

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

00:01

Общество

Астролог объяснила, жизнь каких знаков зодиака сильно изменится с 17 июня

Фото: 123RF/perseomedusa

С 17 июня существенно изменится жизнь таких знаков зодиака, как Близнецы, Дева, Скорпион и Козерог. Однако если одних ждут улучшения, то другим предстоят тяжелые испытания, рассказала Москве 24 астролог Татьяна Стрельцова.

По словам эксперта, 17 июня Сатурн становится ретроградным и пробудет в таком положении до 4 ноября. Однако действие этого явления продолжат ощущаться вплоть до февраля 2024 года.

Сатурн отвечает за системность, организованность и способность брать на себя ответственность. "Становясь ретроградным, он словно заставляет нас возвращаться к прошлому. Проверяя, есть ли сферы, в которых мы не хотим брать на себя ответственность. Фактически в ближайшие полгода будет проходить такая проверка", – отметила астролог.

В этот период уделите особое внимание зонам, за которые больше всего не хочется отвечать. Например, если это здоровье, плотнее займитесь своим организмом, а если пустые траты – начните считать деньги.
Татьяна Стрельцова
астролог

Кроме того, Сатурн не любит опрометчивости, поэтому не стоит во время его ретроградности принимать поспешных решений на эмоциях. "Лучше десять раз все обдумайте, тогда рисков будет меньше", – посоветовала Стрельцова.

Особенно настойчиво ретроградный Сатурн заставит повзрослеть и переосмыслить свою жизнь Близнецов, Дев, Стрельцов и Рыб. Для них этот период станет проверкой на прочность и экзаменом, насколько четко выстроены их границы.

У Тельцов, Раков, Скорпионов и Козерогов, наоборот, все будет складываться довольно удачно. Есть шанс закрепить и развить полученный весной успех. Но для этого придется приложить усилия. Зато результат будет стоить того.
Татьяна Стрельцова
астролог

Для остальных знаков период в целом будет довольно спокойным. Лишь у тех, у кого ретроградный Сатурн находится в натальной карте, есть вероятность значительных перемен в любой из сфер жизни, заключила эксперт.

Ранее астролог Анастасия Грохотова рассказала, кому повезет в любви во время нахождения Венеры в знаке Льва. Этот период продлится до 9 октября. По словам эксперта, позитивные перемены на любовном фронте ждут Львов, Овнов и Стрельцов. Однако для Водолеев и Козерогов период станет сложным в плане отношений.

Читайте также

Трошина Любовь

обществоинтересное
Ещё больше новостей — в телеграм-канале Москва 24 Подписывайтесь!
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика