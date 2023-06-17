Астролог объяснила, жизнь каких знаков зодиака сильно изменится с 17 июня

Фото: 123RF/perseomedusa

С 17 июня существенно изменится жизнь таких знаков зодиака, как Близнецы, Дева, Скорпион и Козерог. Однако если одних ждут улучшения, то другим предстоят тяжелые испытания, рассказала Москве 24 астролог Татьяна Стрельцова.

По словам эксперта, 17 июня Сатурн становится ретроградным и пробудет в таком положении до 4 ноября. Однако действие этого явления продолжат ощущаться вплоть до февраля 2024 года.

Сатурн отвечает за системность, организованность и способность брать на себя ответственность. "Становясь ретроградным, он словно заставляет нас возвращаться к прошлому. Проверяя, есть ли сферы, в которых мы не хотим брать на себя ответственность. Фактически в ближайшие полгода будет проходить такая проверка", – отметила астролог.





Татьяна Стрельцова астролог В этот период уделите особое внимание зонам, за которые больше всего не хочется отвечать. Например, если это здоровье, плотнее займитесь своим организмом, а если пустые траты – начните считать деньги.

Кроме того, Сатурн не любит опрометчивости, поэтому не стоит во время его ретроградности принимать поспешных решений на эмоциях. "Лучше десять раз все обдумайте, тогда рисков будет меньше", – посоветовала Стрельцова.

Особенно настойчиво ретроградный Сатурн заставит повзрослеть и переосмыслить свою жизнь Близнецов, Дев, Стрельцов и Рыб. Для них этот период станет проверкой на прочность и экзаменом, насколько четко выстроены их границы.





Татьяна Стрельцова астролог У Тельцов, Раков, Скорпионов и Козерогов, наоборот, все будет складываться довольно удачно. Есть шанс закрепить и развить полученный весной успех. Но для этого придется приложить усилия. Зато результат будет стоить того.

Для остальных знаков период в целом будет довольно спокойным. Лишь у тех, у кого ретроградный Сатурн находится в натальной карте, есть вероятность значительных перемен в любой из сфер жизни, заключила эксперт.

Ранее астролог Анастасия Грохотова рассказала, кому повезет в любви во время нахождения Венеры в знаке Льва. Этот период продлится до 9 октября. По словам эксперта, позитивные перемены на любовном фронте ждут Львов, Овнов и Стрельцов. Однако для Водолеев и Козерогов период станет сложным в плане отношений.

