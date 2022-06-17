В спецприемниках и СИЗО Москвы застряли сотни украинцев – СПЧ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

В московских следственных изоляторах содержатся не менее 245 украинских граждан, сообщает газета "Коммерсант" со ссылкой на члена СПЧ и ОНК Москвы Еву Меркачеву.

Она рассказала, что из них порядка 60 человек задержаны по запросу украинской стороны. Речь идет о людях, которых разыскивают на родине за совершение преступлений, в том числе тяжких. В то же время есть и те, кто говорит, что не знал о своем розыске. Меркачева напомнила, что ранее между Россией и Украиной действовало соглашение о высылке разыскиваемых граждан на родину, однако с началом спецоперации оно приостановлено.

Еще более 180 арестантов из Украины обвиняются в совершении преступлений на территории России. По соглашению между странами после российского суда и приговора они могли бы отбывать наказание у себя на родине, однако теперь и этот механизм остановился.

"Что делать дальше, неясно. Но по сравнению с беженцами, которых у нас сотни тысяч, заключенных украинцев не так много. Пока их проще прокормить и оставить на территории РФ до окончания спецоперации и возобновления соглашений", – сказала Меркачева.

В спецприемнике поселка Сахарово ожидают депортации еще 113 граждан Украины. По словам члена ОНК Москвы Георгия Иванова, до 24 февраля там одновременно содержалось максимум 30–40 украинцев, так как депортация проходила оперативно.

Теперь, когда дипломатические отношения между Москвой и Киевом разорваны и нет прямого авиасообщения между странами, ситуация усугубляется. Также роль играет то, что у многих граждан Украины нет паспортов, в том числе заграничных.

"До спецоперации украинец без документов мог рассчитывать, что сотрудники ЦВСИГ обратятся в посольство Украины в Москве, помогут сделать паспорт и купить авиабилеты. Затем они же доставляли человека в аэропорт и контролировали процесс депортации. Но посольства Украины в Москве больше нет", – пояснил Иванов.

По его словам, если спецоперация затянется и действие соглашений между странами не возобновится, граждане Украины рискуют провести в ЦВСИГ два года, потом их обязаны выпустить. Иванов не исключил, что на выходе из спецприемника людей могут снова задержать и "организовать то же самое еще на два года".

Члены ОНК попросили московского омбудсмена Татьяну Потяеву вмешаться в ситуацию. Они напомнили, что часть граждан Украины, находящихся в СИЗО и ЦВСИГ, имеют семьи в России и вообще не хотят уезжать.

Некоторые из них пытались добиться предоставления убежища, но получили отказ. Его причина в том, что люди, находясь на свободе, более года не обращались за убежищем и попытались воспользоваться этой возможностью только с наступлением критической ситуации.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.



О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

