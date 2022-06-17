Депутат объяснила, как вернуть потерянную пенсию

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Россияне, которые недополучают пенсию из-за потери подтверждающих документов, могут решить эту проблему в суде. Об этом рассказала член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

По ее словам, в суде зачастую решают вопросы с потерянными документами прошедших лет, которые никогда не предоставлялись в Пенсионный фонд.

"Делаем запросы в бывшие страны Советского Союза, и большинство из них помогает получить какую-то информацию. Мы делаем запросы в городские муниципальные и региональные архивы и получаем информацию. Но если и там она не сохранилась, тогда можно восстановить свое нарушенное право через суд", – приводит слова Бессараб Ura.ru.

При этом политик пояснила, что в качестве доказательства работы можно предъявить любые свидетельства о получении зарплаты. Кроме того, доказательством могут быть и показания тех, кто работал и имеет соответствующие подтверждения.

Бессараб объяснила, что в последнее время всю информацию работодатели предоставляют в электронном виде сразу в ПФР.

"Кроме того, в регионах и муниципалитетах принято решение Государственной думой, чтобы до 2023 года все архивы были в цифровом формате и вся информация была передана для начисления соответствующих пенсий, дополнительных выплат," – заключила депутат.

Ранее сообщалось, что россияне могут получить накопительную часть пенсии раньше установленного законом пенсионного возраста. В частности, возраст для получения права на выплату пенсионных накоплений не изменился после 2019 года, когда в РФ началось поэтапное повышение пенсионного возраста.

