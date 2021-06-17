Попова объяснила рост заболеваемости COVID-19 в Москве

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, почему в Москве происходит рост заболеваемости COVID-19. Об этом она сообщила в эфире телеканала "Россия-1".

По словам Поповой, одной из причин является пренебрежение мерами профилактики, которые защищают от инфекции.

"Также это связано с интенсивностью миграции конца весны – начала лета", – добавила глава Роспотребнадзора.

Она порекомендовала гражданам в сложившихся условиях максимально снизить количество социальных контактов.

Ранее Попова заявила, что в России интенсивно распространяется "индийский" штамм коронавируса. В этой связи регионам было поручено усиленно мониторить изменчивость вируса и эпидобстановку в целом.

До этого Сергей Собянин сообщал, что Москва сталкивается с новыми штаммами коронавируса, более агрессивными. Он также отмечал риск того, что число заразившихся, данные о которых опубликуют 18 июня, превысит 9 тысяч человек. Это в три раза больше, чем днем ранее.