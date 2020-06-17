Ливанов заявил о востребованности электронного голосования

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

Электронный способ голосования будет востребован, поскольку многие еще будут находиться на самоизоляции. Об этом сообщил народный артист РСФСР, актер и режиссер Василий Ливанов.

Он выразил свое положительное отношение к разнообразию способов волеизъявления. Ливанов поблагодарил власти за обеспечение безопасности во время голосования, которую он считает очень важной.

Актер подчеркнул, что планирует совершить волеизъявление по поводу поправок в Конституцию РФ. Он считает, что голосование является государственным праздником.

"Внесение этих поправок говорит о том, что наше гражданское общество развивается. Причем, развивается в самую что ни на есть правильную сторону. Внесение поправок в Конституцию важно особенно сегодня, когда на нас нахлынуло это ужасно болезненное испытание коронавирусом, когда нам очень важно знать, что наше будущее, будущее наших детей и внуков обеспечено", – цитирует Агентство "Москва" Ливанова.

Он добавил, что те сферы, которые затронуты в поправках в Конституцию, действительно нуждаются в изменении. Он подчеркнул важность изменений, касающихся принятия государственных решений, где решающее слово не будет оставаться за международными организациями.

"А меня лично очень привлекает то, что во вcех вопросах, касающихся нашей страны, решающее слово остается за нами, а не за какими-то международными организациями. Это очень важно для суверенитета страны", – заявил Ливанов.

Согласно последним данным, 827 533 москвича подали заявку на участие в электронном голосовании по поправкам в Конституцию РФ. Обратиться по поводу совершения дистанционного волеизъявления можно на порталах mos.ru и gosuslugi.ru. Прием заявок будет осуществляться до 14:00 21 июня.

Ранее специалист в области государственного и муниципального права Вадим Виноградов отметил уникальность опыта проведения данного голосования. Это связано с тем вниманием, которое уделяется санитарной безопасности при организации совершения гражданского волеизъявления.

Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию состоится 1 июля. Посетить участки россияне смогут в течение шести дней до основной даты голосования. На них обеспечат все необходимые требования по безопасности.