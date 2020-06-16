Журналист Шахиджанян отметил важность поправки в Конституцию о воспитании детей

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Журналист Владимир Шахиджанян заявил, что поправка в Конституцию РФ, в соответствии с которой дети являются важнейшим приоритетом государственной политики РФ, очень важна. Об этом сообщает Агентство "Москва".
Он подчеркнул, что полностью поддерживает поправку о воспитании детей. По его словам, будущее и настоящее жизни граждан зависит во многом от детской медицины, правильного воспитания и обучения молодого поколения.
"Еще важны достойная оплата учительского труда, строительство современных школ, улучшение подготовки учителей. Это насущные проблемы, их надо решать", – сказал Шахиджанян.
Он считает, что россияне не должны оставаться в стороне от голосования, уточнив, что мнение каждого человека очень важно.
"Мы ругаем наших политиков и депутатов, но своим равнодушием (не голосуем, не обсуждаем, не выступаем) мы потворствуем тому, что они могут работать плохо. Многие как рассуждают: "От меня ничего не зависит". Зависит!" – добавил Шахиджанян.
Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию состоится 1 июля. Посетить участки можно будет в течение шести дней до основной даты голосования. На участках обещают обеспечить все необходимые требования по безопасности.
1 июля с 08:00 до 20:00 в столице будут работать 3,6 тысячи участков для голосования. Узнать свой участок по месту постоянной регистрации можно онлайн или позвонив по телефону +7 (800) 222-55-52. Также можно задать свои вопросы по электронной почте info@2020og.ru.
Зарегистрироваться на онлайн-голосование по поправкам в Конституцию можно до 21 июня
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