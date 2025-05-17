Синоптик Леус: кратковременные дожди ожидаются в Москве 17 мая

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев

Кратковременные дожди с локальными грозами ожидаются в Москве в субботу, 17 мая, во второй половине дня, предупредил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

"Сегодня характер погоды в столичном регионе продолжит формировать теплый сектор циклона, центр которого неторопливо кружит над территорией Калининградской области", – написал синоптик в своем телеграм-канале.

Такая ситуация, согласно его прогнозу, предполагает преимущественно облачную погоду как в Москве, так и в области. Однако максимальная температура в столице составит от 20 до 22 градусов тепла.

В Подмосковье, в свою очередь, воздух прогреется до 18–23 градусов, уточнил метеоролог. Порывы юго-восточного ветра достигнут 4–9 метров в секунду, а атмосферное давление будет постепенно снижаться, но останется в пределах нормы – около 747 миллиметров ртутного столба.

Тепло покинет Москву уже на следующей неделе. В ночь на понедельник, 19 мая, температура воздуха понизится на 6–8 градусов, также ожидаются дожди.

При этом в июне столбики термометров поднимутся до плюс 30 градусов. Таким образом, первый месяц лета в столице может быть теплее нормы на 1–1,5 градуса. Однако прогнозируется дефицит осадков.

