Дерматолог рассказала, как снизить повышенную потливость в жару

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Повышенное потоотделение в жару у некоторых людей может свидетельствовать о необходимости посетить врача, рассказала "Звезде" врач-дерматолог.

При этом специалист отметила, что данный процесс в теплую погоду является нормой.

"В жару потоотделение – это нормальный процесс, потому что все-таки у нас потовые железы - это такие выводные потоки, это выделительный орган, поэтому, если в жару работают потовые железы – это нормально", – рассказала врач.

По ее словам, женщинам в менопаузе и лицам с вегетососудистыми расстройствами, которые чрезмерно потеют и при комфортных температурах, необходимо корректировать общее состояние.

Кроме того, резкий перепад температур может вызывать определенные заболевания у тех, кто склонен к воспалениям на коже.

Ранее дерматолог рассказала, что лучшее время для принятия солнечных ванн – до 10:00 и после 17:00.

