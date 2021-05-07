Врач рассказала, как загорать без вреда для здоровья

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Лучшее время для принятия солнечных ванн – до 10:00 и после 17:00, считает дерматолог Наталья Яковлева. Об этом она рассказала в интервью телеканалу "Звезда".

"Все остальное время необходимо проводить в тени с применением защитных средств", – подчеркивает врач.

Кроме того, она предупреждает, что тем, кто купается, нужно наносить защитные средства каждые полтора часа. Если солнце слишком активно, то после посещения пляжа следует использовать специальные мази и кремы для восстановления поврежденной кожи. Яковлева также посоветовала отдыхающим не забывать про головные уборы, зонты и солнцезащитные очки.

Ранее Роман Вильфанд сообщил, что с середины мая Гидрометцентр начнет считать индекс ультрафиолетового излучения. Это нужно для оценки опасности пребывания под прямыми солнечными лучами.

