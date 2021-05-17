Победители DJI RoboMaster Youth рассказали об участии в соревнованиях

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Победители регионального этапа робототехнического турнира рассказали об участии в соревнованиях DJI RoboMaster Youth и поделились впечатлениями о подготовке к международным состязаниям в Китае. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Чемпионат по робототехнике впервые состоялся в России. Участников принимал инновационно-образовательный комплекс "Техноград" на ВДНХ. Площадкой для подготовки участников соревнований выступил ресурсный центр профнавигации и развития компетенций.

Участие приняли 8 команд, среди которых оказались как школьники, так и студенты и слушатели двух детских технопарков.

Им было необходимо самостоятельно собрать и запрограммировать роботов для выполнения определенной цели. Кроме того, одним из этапов соревнования стало сражение роботов с целью нанести врагу максимальный ущерб.

Победу одержали сразу две команды. Участники одной из них – Torto Racers – поделились впечатлениями.

"Нам выдали три коробки с деталями и инструкцией, с помощью которых мы должны были их собрать. После этого каждого из роботов мы настраивали, калибровали и программировали. Дальше, примерно с февраля, мы тренировались", – рассказал Дмитрий Рабышев, который был ответственен за робота-инженера.

Капитан команды Петр Птушкин отметил, что важнейшей ролью при подготовке стала разработка тактики для автономного движения роботов. Однако благодаря полной самоотдаче ребят и слаженности команды им удалось победить без единого поражения.

"Я считаю, что такие соревнования необходимы в эпоху цифровых технологий. Подобные турниры развивают и открывают новые навыки, появляется спортивный дух. Любые соревнования – это эмоции, которые больше нигде нельзя получить", – подчеркнул капитан.

Анна Бредихина заявила, что участие и победа в подобных соревнованиях – важный этап в судьбе каждого из участников.

"Впереди нас ждет возможность поучаствовать в популярном в Китае соревновании и сразиться с сильными соперниками, и это нас мотивирует на старательную подготовку к турниру", – поделилась она.

Россия станет первой европейской страной, которая примет участие в подобном турнире, отметил Егор Куракин – пилот команды.

"Для нас это огромная ответственность. Мы являемся одними из достойнейших игроков в стране, и это определенно увеличивает наши шансы на победу", – сказал он.

На данный момент все участники победивших команд готовятся к предстоящим соревнованиям, совершенствуя свои навыки и разбирая ошибки. Кроме того, Анна Бредихина решила изучить китайский язык для лучшего понимания соперников.

Ранее в библиотеке "Московской электронной школы" появилась виртуальная лаборатория для занятий по робототехнике. Виртуальные лаборатории позволяют проводить эксперименты по разным предметам не выходя из дома.

Благодаря новой лаборатории можно получить и улучшить навыки программирования, используемые в робототехнике.