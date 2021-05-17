Еще 2 041 пациент вылечился от коронавируса в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

В Москве за последние сутки от коронавируса вылечился еще 2 041 пациент. Об этом сообщает Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19 в Москве.

"Всего число людей, вылечившихся от коронавируса, увеличилось до 1 027 835 человек", – говорится в сообщении.

За минувшие сутки в городе выявили 3 573 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, госпитализировали 983 человека. За это время в столице скончались 57 пациентов с диагнозом "пневмония" и положительным результатом теста на COVID-19.

В России за последние сутки подтвердили 9 328 новых случаев COVID-19, при этом в 1 556 из них болезнь проходила без клинических проявлений.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что коронавирусная инфекция не самый страшный вариант из эпидемиологических рисков, которые могли возникнуть.