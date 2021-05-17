Москвичей предупредили о возвращении погоды столетней давности

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

На предстоящей неделе некоторые температурные показатели в столице побьют рекорды многолетней давности, рассказал метеоролог Александр Голубев. Об этом сообщает "Вечерняя Москва".

Он подчеркнул, что особенно жарко в столице будет в среду.

"Именно этот день, как и обещали накануне синоптики, станет самым жарким в столице, который повторит небывалый солнцепек столетней давности. Столбики термометров достигнут рекордных для мая плюс 30 градусов в дневные часы, а ночь на среду тоже окажется самой теплой на неделе", – рассказал Голубев.

По словам метеоролога, в понедельник и во вторник днем воздух в городе прогреется до плюс 27–29 градусов. В четверг ожидается переменная облачность, столбики термометров покажут плюс 16–18 градусов, пройдет сильный дождь.

В субботу и воскресенье в столице прогнозируется до 19–23 градусов тепла, возможны небольшие кратковременные дожди, добавил Голубев.

Специалисты Роспотребнадзора рассказали, как не перегреться в жару. Россиянам посоветовали в жару носить легкую светлую одежду из натуральных тканей. При этом необходимо надевать головные уборы и солнцезащитные очки.

От негативного воздействия солнца также поможет зонтик. Кроме того, специалисты рекомендовали ограничить пребывание на улице в жару и уменьшить физические нагрузки.

