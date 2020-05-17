В РФ утвердили правила приостановки работы предприятий в регионах

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
В России утвердили правила, согласно которым региональные власти обязуются согласовывать приостановку деятельности предприятий на территории субъектов. Соответствующий документ размещен на сайте правительства.
Отмечается, что губернаторы регионов должны будут направлять в Минэкономразвития проект решения о временном закрытии предприятий, не входящих в список наиболее пострадавших во время пандемии COVID-19. В нем необходимо будет отразить сведения о сроках вводимых ограничений и мерах поддержки для таких компаний.
После этого проекты будут направляться в Роспотребнадзор и Минфин. Уточняется, что ответ с оценкой целесообразности решения будет направлен в течение суток.
Далее Минэкономразвития будет формировать свое видение по проекту и направлять его в правительство. Окончательное слово в решении будет отведено оперативному штабу по борьбе с коронавирусом.
В Москве ограничительные меры продлены до 31 мая. Это распространяется на режим самоизоляции, функционирование предприятий торговли, общественного питания, сферы услуг, культуры, образования, спорта и других непроизводственных отраслей.
При этом с 12 мая в городе возобновилась работа предприятий промышленности и строительства. Сотрудников, вышедших на работу, обязали строго выполнять требования санэпиднорм.
Около 20% сотрудников промышленной и строительной отраслей продолжает работать удаленно
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