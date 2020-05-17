Свыше 210 человек лечатся от коронавируса в больнице № 2 в Москве

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев
Более 210 пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией лечатся больнице № 2 в Москве. Об этом рассказала главврач учреждения Светлана Краснова на своей официальной странице в Facebook.
Всего в больнице находятся 562 человека (в том числе 22 в реанимационном отделении), из них с подозрением на COVID-19 – 282 человека.
"213 случаев подтверждено лабораторно, из них: 22/15 детей, 42/42 беременных, рожениц и родильниц, 11/11 человек в хирургическом отделении, 12/12 пациентов в реанимации (на ИВЛ 5)", – рассказала Краснова.
Она подчеркнула, за сутки в больницу поступили еще 28 человек, у троих из них подтвержден коронавирус. Кроме того, из медучреждения выписали 22 человека, в том числе пятерых с COVID-19.
Главврач Филатовской больницы Валерий Вечорко рассказал, что в настоящее время в учреждении лечатся свыше 1,3 тысячи пациентов. С диагнозом "пневмония" в больнице находятся 1 283 пациента, с коронавирусом – 831.
В учреждении с подтвержденным COVID-19 находятся в том числе 109 беременных и родивших женщин. За сутки из медучреждения выписали 132 человека, поступило 146 пациентов.
В стране за прошедшие сутки подтвердили 9 200 новых случаев COVID-19. Коронавирус был выявлен в 83 регионах. Нарастающим итогов в стране зафиксировали 272 043 подтвержденных случаев.
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