Небольшая облачность без осадков ожидается в столице 17 мая

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Небольшая облачность и 20 градусов тепла ожидаются в Москве в пятницу, 17 мая.

Как сообщается на сайте Гидрометцентра РФ, днем в городе воздух прогреется до 18-20 градусов тепла, осадков не ожидается.

По области температура будет колебаться от 16 до 21 градуса. Ветер северный, 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление – 756 мм ртутного столба.

Ночью в столице ожидается от 6 до 8 градусов тепла. В Подмосковье – от 3 до 8 градусов.

Ранее синоптики рассказали о погоде в предстоящие выходные. По словам главного специалиста столичного Метеобюро Татьяны Поздняковой, ожидается "приятная майская погода". Будет тепло и без осадков.