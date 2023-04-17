Физиотерапевт рассказала о пользе массажа в борьбе с целлюлитом

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Полностью избавиться от целлюлита довольно сложно, однако регулярные массажи могут помочь уменьшить его видимость. Среди действенных процедур врач-физиотерапевт клиники академика Ройтберга Анна Лобанова назвала лимфодренажный массаж и сухие банки, сообщает "Газета.ру".

"Из-за усиления кровообращения во время массажа повышается тонус кожи, что помогает растянуть целлюлитные ямочки. Такое воздействие на кожу растягивает ткани кожи, перераспределяет жировые клетки, а также улучшает кровообращение и лимфодренаж, что является ключом к уменьшению проявлений целлюлита. Но, хотя хороший массаж действительно может временно улучшить внешний вид кожи, это не навсегда", – рассказала врач.

Лобанова отметила, что для видимого эффекта уменьшения целлюлита массажные процедуры должны стать регулярным этапом ухода за собой. Также стоит обратить внимание на здоровое питание и физические нагрузки. Врач порекомендовала ежедневно выполнять кардиотренировки и добавлять к ним две-три силовые в неделю.

Для эффективного домашнего массажа физиотерапевт посоветовала использовать ролики из пены для стимуляции обращения лимфы и ручные массажеры. Стоит обратить внимание на массаж глубоких тканей, который подтягивает кожу, предотвращая появления целлюлита.

Ранее врач-диетолог Елена Соломатина назвала безопасную норму употребления кофе. По словам специалиста, допустимая норма употребления – не более четырех чашек в день. Людям с повышенным артериальным давлением, повышенной нервной возбудимостью или заболеваниями ЖКТ, беременным женщинам и детям врач посоветовала исключить напиток из своего рациона.

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